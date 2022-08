Græsk politi har fundet 38 migranter strandet på ø i flere dage

Ifølge ministeren så de ud til at være ved godt helbred. En gravid kvinde i gruppen er bragt til hospitalet.

Floden Evros løber mellem Grækenland og Tyrkiet.

Ngo’er og lokale medier rapporterer, at gruppen af migranter havde været strandet på øen på den nordlige grænse til Tyrkiet i flere dage, uden at hverken Grækenland eller Tyrkiet ville tage ansvar for dem.

- Vi er fortsat dybt bekymrede for sikkerheden for de omkring 40 mennesker, der angiveligt er strandet på en holm på grænsen mellem Grækenland og Tyrkiet, skrev FN’s flygtningeorganisation, UNHCR, på Twitter lørdag.

- Ifølge forlydender er et barn på tragisk vis allerede dødt. Medmindre der bliver truffet foranstaltninger hurtigt, frygter vi, at flere liv er på spil.