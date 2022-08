Rusland vil give FN adgang til atomkraftværk

Ukrainske embedsmænd har også beskyldt russiske styrker for at bruge kraftværket til at søge i dækning, mens de bomber ukrainske byer i nærheden.

FN’s generalsekretær, Antonio Guterres, opfordrede i sidste uge til at indstille alt skyderi nær atomkraftværket.

Den russiske diplomat Mikhail Uljanov blev i den forbindelse citeret for, at der blev arbejdet på, at agenturet kunne besøge kraftværket. Han fastslog dog, at der stadig var nogle forhindringer, der skulle overkommes.

- For os er det vigtigste, at sikre absolut sikkerhed ved den internationale mission, sagde Mikhail Ulyanov til det russiske nyhedsbureau Ria Novosti.

Zaporizjzja, der er Europas største atomkraftværk, har været under russisk kontrol siden marts.