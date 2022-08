Bil faldt i vandet efter brokollaps ved norsk elv

- Det er lige nu uvist, hvor mange personer der er berørt, skriver det lokale politi i en pressemeddelelse omkring klokken 08.30.

Lågen - eller Gudbrandsdalslågen - er en stor norsk elv. Broen, der er kollapset, ligger ved Tretten i Øyer Kommune lidt nord for Lillehammer.

Politiets operationsleder, Bård Einar Hoft, siger til norsk TV 2, at det endnu er for tidligt at ”udelukke, at der er yderligere folk, der er røget i vandet”.

Billeder fra området viser en personbil i vandet, mens en lastbil står på en del af den kollapsede bro ned mod vandet.