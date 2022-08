Russisk kunstner bag ikonisk kys på Berlinmuren er død

- Billedet af de to statslederes politiske dødskys blev et af de værker, der var med til at gøre murstrækningen - kaldet East Side Gallery - til en af Berlins mest besøgte attraktioner, har Politiken tidligere skrevet.

Vrubels værk er blevet betegnet som hans mesterværk.

Oprindeligt navngav han det ”Mein Gott, hilf mir, diese tödliche Liebe zu überleben”. (Min skaber, hjælp mig med at overleve denne dødbringende kærlighed).

Derfor er det også kendt som ”Dødskysset” eller ”Det broderlige kys”, skriver kunstsitet The Culture Trip.

Motivet er baseret på et virkeligt kys, som en fransk fotograf tog i 1979, da Brezjnev var med til at fejre Østtysklands 30-års-dag.

Dmitri Vrubel blev født i Moskva i 1960. I de seneste år levede han i Berlin.