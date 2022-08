Borgmester: Atomkatastrofe i Ukraine rykker nærmere hver dag

Borgmesteren tilføjer, at der er granatangreb mod atomkraftværket ”hver eneste dag og nat”.

- Situationen er farlig, og det, der skaber mest bekymring, er, at der ikke er nogen proces i retning af at nedtrappe, siger han.

Zaporizjzja er Europas største atomkraftværk og et af verdens ti største.

Siden marts har det været under russisk kontrol. Ukraine beskylder Rusland for at have gjort det til base for hundredvis af soldater og for at skjule våben på værket.

I den seneste uges tid er Zaporizjzja flere gange kommet under beskydning. Det har fået ukrainske myndigheder til gentagne gange at advare om, at der kan ske en atomkatastrofe.