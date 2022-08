Den norske kendishvalros Freya er blevet aflivet

Hvalrossen Freya har de seneste måneder været i den østlige og vestlige del af Oslofjorden.

Hun blev først set i Kragerø 12. april i år og blev for alvor kendt et par måneder senere, hvor hun lagde sig til rette og slappede af i flere fritidsbåde.

Myndighederne har hele tiden anbefalet, at man skal holde sig væk fra hvalrossen for at undgå, at den bliver stresset.

Direktoratet har også overvejet at flytte hvalrossen, men har vurderet, at en flytning ville være for farlig.

Det lyder i pressemeddelelsen, at flere ugers observationer pegede på en fortsat høj risiko for farlige situationer mellem mennesker og dyr.

- Til trods for gentagne opfordringer fulgte publikum ikke anbefalingerne om at holde afstand til hvalrossen, og der opstod farlige situationer ved flere anledninger, skriver direktoratet.