Beboere melder om nye angreb ved atomkraftværk i Ukraine

Ukraine beskylder Rusland for at have gjort værket til base for hundredvis af russiske soldater og for at opbevare våben der.

De to lande har gentagne gange beskyldt hinanden for at skyde mod kraftværket og dermed skabe risiko for en atomkatastrofe.

Torsdag var situationen ved Zaporizjzja tema for et hasteindkaldt møde i FN’s Sikkerhedsråd.