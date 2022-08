En er død og 17 kvæstede i scenekollaps på spansk festival

Festivalen er blevet sat på pause for nu.

Det skyldes det ”barske vejr i de tidlige timer 13. august”, skriver arrangørerne på Facebook.

Suspenderingen har til mål ”at garantere sikkerheden for tilskuere, ansatte og kunstnere”, lyder det videre.

Festivalområdet er blevet tømt for mennesker ”som et forebyggende tiltag for at hjælpe festivalens rednings- og sikkerhedsarbejdere med arbejdet”, står der i meddelelsen.

Ifølge spanske medier har også andre dele af festivalen taget skade.