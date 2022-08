12 har mistet livet ved masseskyderi i Montenegro

Der er endnu ingen oplysninger, om hvem ofrene for skyderiet er. Der er heller ikke oplysninger om de såredes præcise tilstand.

Det svenske nyhedsbureau TT skriver, at den lokale tv-kanal RCTG oplyser, at gerningsmanden skulle være en 34-årig lokal mand.

Efter familieuenigheder gik han angiveligt ud på gaden og skød mod tilfældige.

Ved gerningsstedet afviser politiet overfor de lokale medier at kommentere sagen yderligere. Det ventes, at landets indenrigsminister senere fredag vil oplyse mere om sagen på et pressemøde.