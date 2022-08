Flere dele af England er officielt erklæret tørkeramt

Det betyder at, forbrugerne eksempelvis ikke må bruge vandslanger til at vaske bil, vande planter eller fylde svømmebassiner op.

For nu er der dog ikke mangel på vand, oplyser vandselskaberne.

- Alle vandselskaber har forsikret os om, at de har de nødvendige forsyninger. Vi har samtidig gjort det klart for dem, at det er deres opgave at sørge for, at der fortsat er forsyninger, siger miljøminister Steve Double.

- Vi er bedre forberedt på perioder med tørt vejr end nogensinde før, men vi holder løbende øje med situationen, siger ministeren.