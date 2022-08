FN's atomvagthund ønsker adgang til atomkraftværk i Ukraine

Men der var ikke enighed om, hvem der bærer skylden for angrebene nær værket, og hvem der skal have ansvaret for, at en inspektion kan finde sted.

Ruslands FN-ambassadør, Vasilij Nebenzia, lagde på mødet skylden for angrebene helt og holdent over på ukrainske styrkers side.

Han opfordrede ”stater, der støtter regimet i Kyiv” til at lægge pres på Ukraine for ”én gang for alle at få stoppet angrebene”, så IAEA kan sende observatører til området.

Ifølge Nebenzia risikerer verden ellers at stå over for en mulig ”atomkatastrofe” af samme omfang som Tjernobyl.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

USA støttede på mødet et forslag om en demilitariseret zone i Zaporizjzja og opfordrede IAEA til at besøge stedet.