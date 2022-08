Estland lukker for indrejse for de fleste russere

Estland har sammen med Finland efterspurgt en fælles løsning i EU.

Foreløbigt bliver landet ved med at give adgang til russere, der har visum udstedt af et andet EU-land, ligesom også studerende, der allerede befinder sig i landet, fortsat vil have lovligt ophold til at gennemføre deres uddannelse.

Skal man besøge familie, er diplomat, fragter godstransport eller rejser med et humanitært formål, bliver man som russer heller ikke nægtet adgang.