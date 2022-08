Satellitbilleder viser ødelagte russiske fly på base på Krim

Imens har Ukraines forsvarsminister antydet, at eksplosionerne kan skyldes skødesløse russiske soldater.

- Jeg tror, at russiske militærfolk på denne luftbase brød deres egen, meget simple regel: Lad være med at ryge på farlige steder, sagde forsvarsminister Oleksij Reznikov umiddelbart efter eksplosionerne.

Ifølge Ukraines luftvåben er omkring 12 russiske kampfly blevet ødelagt. Imens hævder Rusland, at ingen fly er blevet beskadiget.

Storbritanniens forsvarsminister, Bel Wallace, har antydet, at et angreb er mere sandsynligt end en ulykke. Det skyldes, at der var tale om to separate eksplosioner.