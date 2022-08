Ukraines præsident holder åbningstale ved dansk konference

Morten Bødskov mener, at det ”betyder alt” for donorkonferencen, at præsidenten deltager.

- Det er en meget stor ære for Danmark og for os, der deltager i konferencen, at han vil bruge sin tid midt i en krig på at åbne vores konference og være i dialog med os om det, er der det vigtige.

- Hvordan vi sikrer fremtidige våbendonationer, hvordan vi sikrer, at det ukrainske forsvar kan blive trænet mere, og hvordan vi kan hjælpe Ukraine med minerydning, siger forsvarsministeren.

Donorkonferencen afholdes på Christiansborg. Danmark er vært sammen med Storbritannien og Ukraine, hvor forsvarsministrene også deltager fysisk.