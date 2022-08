Britisk politi har anholdt formodet fjerde medlem af IS-torturcelle

Aine Davis blev anholdt i efteråret 2015 af tyrkisk politi for at have haft planer om at begå terror i Tyrkiet.

Den danske freelancefotograf Daniel Rye blev efter 13 måneder som gidsel hos IS i Syrien frigivet i 2014. Han og andre tidligere gidsler har tidligere fortalt om de fangevogtere, som de døbte ”The Beatles”.

Alle fire medlemmer af IS-cellen menes at være vokset op i det vestlige London. De skal alle have meldt sig frivilligt til at kæmpe for IS i Syrien, hvor de endte med at vogte over vestlige gidsler.

Ifølge amerikanske myndigheder dræbte gruppen 27 gidsler. Flere af dem blev halshugget.

Før Aine Davis blev radikaliseret, var han blevet dømt for narkoforbrydelser. I 2006 blev han fængslet for besiddelse af et skydevåben.