Storbritannien vil skrue op for poliovacciner til børn

Myndighederne udsendte i juni den første advarsel om fundet.

Der er endnu ikke blevet identificeret nogen tilfælde hos mennesker, men for at komme et potentielt udbrud i forkøbet styrkes vaccineindsatsen altså.

Det betyder, at børn mellem et og ni år vil blive inviteret til en revaccination mod polio. Det følger en kampagne, der allerede er annonceret, og som har til formål at vaccinere børn, der endnu slet ikke er vaccineret.

Der er forskel på immunitetsprocenten i forskellige dele af London.