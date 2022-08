Ukrainsk guvernør beretter om forfærdelig nat med flere døde

Klokken 09.16 skriver han i et kort opslag, at 13 er døde og 11 såret.

Guvernøren skriver desuden, at angrebet har ramt et elkabel. Det betyder, at tusindvis af mennesker er uden strøm.

Angrebet skal også have beskadiget et hostel, to skoler, en koncertsal samt flere af områdets administrative bygninger.

Regionen Dnipropetrovsk ligger østligt i det centrale Ukraine.

Guvernørens oplysninger er ikke officielt bekræftet.

Rusland invaderede Ukraine 24. februar, og der har været krig siden da.

Rusland kalder selv offensiven for en ”særligt militær operation”. Russerne hævder også, at de ikke går efter civile mål. Det affejes af Vesten, der blandt andet har indført omfattende sanktioner mod Rusland.