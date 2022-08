Afkræftet hvidhval har fået international bevågenhed: Nu er helt særlig redningsaktionen sat i gang

Forskere blev stærkt bekymrede for dyrets velvære, da den viser en atypisk og bekymrende adfærd, og har opholdt sig i varmt ferskvand længe.

Hvalen har kommunikeret usædvanligt lidt og holder sig meget under vandet, siger Gerard Mauger, der er viceleder af den franske forskningsgruppe for havpattedyr, Cotentin Cetacean Study Group, til The Guardian.

Hvidhvalen skal først over i et saltvandsbassin for at blive behandlet, inden den kan komme til havs igen, oplyser dyreværnsorganisationen Sea Shepherd France til AP.

»Det, der virkelig betyder noget, er, at vi kan afgøre, hvad den lider af, så den kan helbredes. Det er altafgørende for, at den skal slippes ud i havet,« siger formanden Lamya Essemlali til nyhedsbureauet.