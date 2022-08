Storbritannien advarer om ny hedebølge

Meteorologer i Storbritannien har tirsdag udsendt et nyt varsel om ”ekstrem varme” i dele af England og Wales.

Temperaturerne ventes fredag at nå op på 35 grader, og enkelte steder kan det blive 36 grader varmt på lørdag.

Storbritanniens meteorologiske institut advarer om, at ældre mennesker og andre, der er sårbare over for ekstrem varme, risikerer at få sundhedsproblemer.