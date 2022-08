Zelenskyj til Vesten: Luk døren for samtlige russere

Vesten skal lukke døren fuldstændigt for samtlige russere.

Sådan lyder opfordringen fra den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, i et interview med den amerikanske avis The Washington Post.

Det er i forvejen svært for russiske statsborgere at rejse til eksempelvis EU og USA. De har dog stadig mulighed for at søge om visum.