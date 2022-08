»En eksplosion her vil blive enden for Europa,« sagde Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, i marts, da værket første gang blev beskudt, og der opstod en brand, som dog blev slukket. Nogle kalder dette for en overdrevet udlægning, men hvor stor er faren egentlig for en ny atomkatastrofe som i Tjernobyl i 1986, og hvorfor er værket så afgørende for både Ukraine og Rusland?