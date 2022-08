Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, udelukker forhandlinger med Rusland, hvis russerne beslutter sig for at holde folkeafstemninger i besatte områder i Ukraine om indlemmelse i Rusland.

Det siger Zelenskyj søndag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Hvis besættelsesmagten fortsætter kursen med pseudofolkeafstemninger, vil den lukke for sin egen chance for samtaler med Ukraine og den frie verden, som den russiske side helt klart vil få behov for på et tidspunkt, siger præsidenten.