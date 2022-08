Amnesty er ked af at have forårsaget smerte med Ukraine-rapport

- Amnesty International er ked af den sorg og vrede, som vores pressemeddelelse om Ukraines militære kamp har forårsaget.

- Amnesty Internationals højeste prioritet i denne og andre konflikter er, at civile bliver beskyttet. Det var også vores eneste mål med at udgive resultatet af vores seneste undersøgelser, lyder det.

Menneskerettighedsorganisationen skriver videre, at ”selv om vi står ved vores rapport, så er vi kede af den smerte, som den har forårsaget”.

Zelenskyj udtalte torsdag, at rapporten var en form for victim blaming. Altså at det reelle offer uretmæssigt får medskyld for hændelserne i Ukraine.