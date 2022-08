Første udenlandske skib ankommer til Ukraine for at hente korn

For første gang siden krigens start er et udenlandsk skib lørdag ankommet til en ukrainsk havn for at blive lastet med korn.

Det oplyser Ukraines infrastrukturminister, Oleksandr Kubrakov.

Der er tale om et fragtskib, der sejler under Barbados’ flag. Skibet, der hedder ”Fulmar S”, har lagt til ved havnen i Tjornomorsk.