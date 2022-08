Det menes, at han kan have prøvet at deltage i en udfordring på sociale medier, hvor det gælder om at holde vejret, indtil man besvimer.

En dommer erklærede sig i juni enig med læger i, at Archie var hjernedød. Det betød, at man kunne slukke for drengens respirator.

Siden da har forældrene dog ved forskellige instanser forsøgt at få medhold i, at der ikke bør slukkes for drengens respirator.

De har blandt andet argumenteret for, at særlige behandlinger i Italien eller Japan kunne forbedre Archies tilstand. Det argument fremlagde de over for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, der dog afviste at blande sig.

Forældrene lykkedes heller ikke med at få flyttet Archie til et hospice, hvor han ville kunne have tilbragt sine sidste timer.