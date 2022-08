Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, beskyldte Rusland for den skade, der var sket ved værket.

- Ethvert angreb på dette atomkraftværk er en åbenlys forbrydelse og en terrorhandling, sagde han.

En højspændingsledning ved værket blev ramt fredag, hvilket fik teknikere på værket til at lukke en reaktor ned. Der var dog ikke meldinger om noget radioaktivt læk.

Ruslands forsvarsministerium beskylder ukrainske styrker for at have skudt mod atomkraftværket. Ministeriet tilføjer, at det er rent held, at der ikke har været et radioaktivt udslip.

Kampene i nærheden af atomkraftværket har vakt stor bekymring.

USA beskylder Rusland for at bruge det som et skjold i kampene mod ukrainske styrker.