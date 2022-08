Tre nye skibe med korn fra Ukraine gøres klar fredag

Aker siger, at han har været i kontakt med de ukrainske ministre for forsvar og for infrastruktur for at drøfte situationen omkring afsendelsen af hvede og andre kornprodukter.

Ukraine er en af verden største eksportører af hvede.

Ukraine og Rusland deltog i en ceremoni i Istanbul 22. juli. Her bekræftede parterne, at eksporten af korn kan genoptages trods Ruslands angrebskrig i Ukraine.

Men de to parter bekræftede ikke aftalen over for hinanden. Den har de hver for sig indgået med Tyrkiet og FN.