Norges kong Harald er torsdag blevet indlagt på Rikshospitalet i Oslo for at blive udredt for en febersygdom.

Det oplyser kongehuset.

Ifølge NRK deltog den 85-årige konge i sidste uge i en VM-sejlads i Geneve i Schweiz. Den havde han trænet til, samtidig med at han udførte sine pligter som konge.

Kong Harald har de sidste par år flere gange været indlagt.