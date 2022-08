04/08/2022 KL. 11:54

Islandske vulkaner er vågnet fra dvale: Det er begyndelsen på århundreder med vulkanisk aktivitet, vurderer ekspert

Efter 800 år i dvale er et vulkanområde i Island for anden gang indenfor et år gået i udbrud. Det er starten på en æra, vurderer vulkanolog. Hun kommer samtidig med en advarsel til turister.