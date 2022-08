Atomkraftværket i den ukrainske provins Zaporizjzja har været under russisk kontrol siden marts som følge af den russiske invasion af Ukraine.

Da konferencen i New York begyndte mandag, sagde atomchefen, at situationen på atomkraftværket bliver farligere dag for dag.

Der er ifølge Grossi akut behov for, at atomkraftværket bliver inspiceret af atomagenturet. Men det er svært at få til at ske, forklarer han.

Atomagenturet skal have tilladelse fra Ukraine til det, ligesom at FN også skal nikke ja. Derudover skal atomagenturet også indgå en aftale med Rusland om at få adgang.