Premierministerfavorit fortryder spareplan efter stormvejr

Men planen skabte furore i Truss’ bagland, som hurtigt konkluderede, at planen ikke kunne gennemføres uden at skære i lønnen for sygeplejersker og lærere uden for de mest velhavende dele af Storbritannien.

Det har dog aldrig været meningen, siger Liz Truss tirsdag aften.

- Jeg har aldrig haft til hensigt at ændre ansættelsesvilkårene for lærere og sygeplejersker. Men jeg vil gerne være helt klar i spyttet om, at jeg ikke agter at gå videre med de regionale lønaftaler (planen, red.), siger Truss.