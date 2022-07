Tysk fængselspræst pågrebet med hash i kebabber

Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Ved et tjek af en af kebabberne viste det sig dog ifølge den tyske avis Bild, at den hverken var fyldt med kød eller grøntsager, men med, hvad der så ud til at være, pakker med stoffer i.

I alt blev der fundet 153 gram hash samt adskillige mobiltelefoner og opladere i fem af de 13 kebabber, som præsten havde med ind i fængslet.

Fængselsdirektøren har ikke ønsket at kommentere sagen over for dpa og henviser til anklagemyndigheden i Aachen, som er den store by i området lidt syd for Heinsberg.