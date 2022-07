Aldrende og gangbesværet pave Frans vil skrue ned for tempoet

Paven gentager lørdag, at han er klar til at abdicere, hvis helbredet en dag forhindrer ham i at stå i spidsen for den katolske kirke.

- Jeg tror, at jeg i min alder og med denne begrænsning (knæproblemet, red.) er nødt til at passe lidt på mig selv, så jeg er i stand til at tjene kirken. Ellers må jeg beslutte at gå af, siger han.

At abdicere havde nærmest været utænkeligt, før pave emeritus Benedikt XVI i 2013 som den første pave i omkring 600 år trak sig fra embedet.

Pave Frans foretrækker ikke at få opereret sit knæ, fordi han før har oplevet langvarige bivirkninger fra anæstesi under en operation.

Paven har været i Canada for at undskylde på kirkens vegne over for de indfødte canadiere, som har oplevet overgreb.