- Jeg er rejst hertil i 12 år, fortæller 37-årige Boris Surovtsev fra Skt. Petersborg, mens han venter i en kø for at krydse grænsen.

- Dette er et vidunderligt land med natur og søer, siger han.

Efter EU har lukket sit luftrum for russiske fly, er Finland blevet et vigtigt transitland for russere, der leder efter steder til at flyve videre til andre byer i Europa.

Men mange finner bryder sig ikke om det. Bare tanken om, at russerne hygger sig i den finske sommer, mens ukrainerne lider under krig og en brutal invasion, bliver mødt med forargelse.