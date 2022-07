Tre elefanter i schweizisk zoo er døde af mystisk virus

- Vi ved stadig ikke, hvorfor det sker, og hvornår det sker, siger Pascal Marty fra Zürich Zoo til det franske nyhedsbureau AFP.

Man ved dog, at virusset er den hyppigste årsag til, at elefanter mellem to og otte år dør, fortæller Pascal Marty.

Den zoologiske have har nu fem asiatiske elefanter tilbage. De fik alle lov at stå et par timer med deres omkomne elefantfæller, inden de blev fragtet væk. Og det betyder noget for elefanternes forståelse, fortæller Pascal Marty.

- Det er meget vigtigt for dem at få en afslutning og forstå, at de døde elefanter ikke længere er en del af gruppen, siger han.