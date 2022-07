Britisk brandchef kræver forbud mod engangsgrill

Chefen for brandvæsnet i London vil have indført et forbud mod brug af engangsgrill forud for, at en mulig ny hedebølge rammer den britiske hovedstad.

Det skriver avisen The Daily Mail.

Advarslen fra brandchef Andy Roe kommer, efter at storbyens brandvæsen i sidste uge blev kaldt ud til et rekordhøjt antal slukningsopgaver.