Rivaler til at afløse Johnson er uenige om særskat

På det første af en række møder med medlemmer af det britiske konservative parti afviser formandskandidat Liz Truss et udspil fra rivalen Rishi Sunak om at pålægge olieselskaber en særskat.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Mødet fandt sted torsdag i Leeds i det nordlige England. Det var det første af i alt 12 møder, hvor de to får mulighed for at fremlægge deres visioner for partiets græsrødder.