Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, har torsdag budt den saudiarabiske kronprins, Mohammed bin Salman, velkommen i Élysée-palæet.

Macron modtog kronprinsen med et langvarigt håndtryk, der ventes at vække mere kritik fra ngo’er, som mener, at mødet er dybt upassende.

Macron fulgte derpå Mohammed bin Salman op ad trapperne på det røde tæppe udenfor Élysée-palæet.