Russisk missil har dræbt fem på en flyveskole i Ukraine

Angrebet mod flyveskolen kommer, samtidig med at ukrainske styrker er i offensiven i den sydlige del af landet. Her gør de ifølge britiske efterretninger fremskridt i forsøget på at tilbageerobre nogle af de områder, Rusland har indtaget.

Natten til onsdag bombarderede Ukraine igen en bro over floden Dnepr, der er kontrolleret af russiske styrker. Den anses for at være vigtig for, at russiske forsyninger kan komme frem til det besatte Kherson i det sydlige Ukraine.