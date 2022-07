Britisk vurdering: Ukraine genvinder momentum i vigtig by

Et brohoved beskriver et område - ofte nær vandet - hvor man har sikret sig forhold, der giver udgangspunkt for en offensiv mod fjenden.

Kherson ligger lige øst for byerne Odesa og Mykolajiv ved Sortehavet.

Det britiske forsvarsministerium, der giver daglige opdateringer om krigen, kalder Kherson den ”politisk vigtigste by”, som Rusland har besat.

Men noget tyder altså på, at byen kan være ved at glide russerne af hænde.

- Ukraine har brugt dets nye langtrækkende artilleri til at skade mindst tre broer i Dnipro-floden, som Rusland er afhængig af for at forsyne dets kontrollerede områder, skriver briterne i deres vurdering.