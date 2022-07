Rusland har overtaget vigtigt ukrainsk kraftværk

Oprindeligt forsøgte russerne at overtage den ukrainske hovedstad Kyiv, men trak sig senere tilbage. Siden har de russiske styrker fokuseret mere på den østlige del af Ukraine.

Wagner-gruppen er et netværk, der menes at have været aktivt i Ukraine, Syrien og en håndfuld afrikanske lande. Gruppen er af navn uafhængig, men menes at have forbindelser til det russiske sikkerhedsapparat.

Gruppen har lavere standarder ved rekruttering end militæret og hyrer straffefanger og personer, som er blevet uegnede til at gøre tjeneste som soldater.