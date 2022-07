Center med ansvar for ukrainsk korneksport åbner i Istanbul

Rusland, Ukraine, Tyrkiet og FN skal samarbejde i centeret.

Aftalen mellem parterne betyder, at der vil blive åbnet for hvedeeksport fra Odesa og to andre ukrainske havne: Tjernomorsk og Pivdennyj.

Også Rusland vil få mulighed for mere eksport.

For FN har det overordnede mål med aftalen været at forhindre, at millioner vil sulte som følge af høje priser på brød, madolie og kunstgødning.

Den ukrainske regering oplyser onsdag, at arbejdet i de tre havne, der er omfattet af aftalen, er blevet genoptaget.