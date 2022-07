Dødsulykke i Italien: Dansk båd sejlede med 36 knob

Ved påsejlingen sejlede den danske båd med cirka 36 knob - cirka 66 kilometer i timen. Sejlbådens fart var omkring 6 knob - cirka 11 kilometer i timen.

Sejlskibet havde sat storsejlet ved påsejlingen, men det ser ifølge Il Messaggero ud til, at båden også havde motoren i gang ved ulykken.

Ifølge de internationale søfartsregler kan et sejlskib sidestilles med en motorbåd, hvis den sejler med motor.

Den tidligere chef for Livornos havnemyndighed udtaler dog til mediet, at når sejlskibet har sejlet sat, gælder vigepligten stadig for motorbåden, uanset om sejlskibet bruger sin motor.