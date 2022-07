Tyrkiet efterlyser handling fra Nato-bejleren Sverige

Tyrkiet mangler fortsat at se handling fra Sverige, hvis svenskerne skal gøre sig forhåbninger om at blive en del af forsvarsalliancen Nato.

Den tyrkiske udenrigsminister, Mevlüt Çavusoglu, siger onsdag således, at Sverige endnu ikke har udleveret nogen af de personer, som Tyrkiet kræver.

Tyrkiet, der er en del af Nato, har hidtil nedlagt veto mod et svensk Nato-medlemskab. Det skyldes blandt andet, at Sverige ikke har villet udlevere en række personer, som Tyrkiet anklager for terrorrelaterede handlinger.