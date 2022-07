De færreste troede, at tonen kunne blive barskere end i det dramatiske slutspil, der førte til Boris Johnsons fald.

Men efter den britiske premierministers løfte om at træde tilbage er knivene igen trukket i det kriseramte konservative parti.

Med skrappe ordvekslinger i tv-debatter har de to finalister i kampen om den officielle premierministerbolig i Downing Street 10 i London demonstreret, at Johnsons farvel næppe vil få freden til at bryde ud i regeringspartiet.