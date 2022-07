Samtidig stiger temperaturerne i Alperne med cirka 0,3 grader celsius per årti. Det er omkring dobbelt så hurtigt som det globale gennemsnit.

Hvis udledningen af drivhusgasser fortsætter med at stige, er det forventningen, at Alpernes gletsjere i 2100 har mistet 80 procent af deres nuværende masse.

Mange vil på grund af de allerede skadende klimaforandringer forsvinde helt, uanset hvilken retning det går med udledningen af CO2.

Alperne er et fællesnavn for flere bjergkæder i Syd- og Centraleuropa. Det er populært at tage på skiferie i Alperne, og det kan man for eksempel gøre i både Frankrig, Schweiz, Italien og Østrig.

Alperne omfatter nogle af Europas højeste bjerge og udgør det største europæiske bjergområde.