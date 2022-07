Omstridt saudiarabisk kronprins aflægger Europa sjældent besøg

Mitsotakis er blandt de vestlige ledere, som har besøgt Saudi-Arabien efter drabet på Khashoggi.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, som ifølge de saudiarabiske statsmedier også skal mødes med kronprinsen, besøgte Saudi-Arabien sidste år.

Mohammed bin Salmans tur til Europa er et ”meget symbolsk træk”, som markerer et skridt væk fra den form for isolation, som han har været under siden drabet på journalisten.

Det vurderer forsker Kristian Ulrichsen fra Baker Institute ved Rice University i Texas.

Han påpeger, at der ikke har været en formel koordineret politik i forhold til den vestlige håndtering af kronprinsen siden drabet i 2018.

Men der har tilsyneladende været uskrevne regler. I hvert fald har kronprinsen ikke besøgt et europæisk eller nordamerikansk land siden drabet på Khashoggi.