EU-landene vil reducere gasforbrug med 15 procent

Hvis der opstår mangel på gas, kan det betyde, at virksomheder må stoppe produktionen. Det kan føre til både økonomiske tab og tab af arbejdspladser. For almindelige borgere vil det kunne betyde, at man ikke kan varme sit hjem op som normalt.

Men den situation kommer ikke til at opstå i Danmark, siger Dan Jørgensen.

- I Danmark har vi allerede været igennem omstillingen i noget tid. Og dertil kommer, at vi har rigtig meget vedvarende energi i Danmark. Så samlet set står vi ganske godt.

- Og vi kommer til at leve op til kravet og levere mindst 15 procents reduktion. Det er også vigtigt for solidariteten, at vi kan vise andre lande, at det faktisk kan være billigere for virksomheder og forbrugere at bruge vedvarende energi, siger ministeren.

Dansk Industri (DI) mener, at aftalen viser ”rettidig omhu” i forhold til mulig gasmangel, og samtidig giver den virksomhederne mulighed for at omstille sig.

- Energi og i særdeleshed naturgas er en dyr omkostning for virksomhederne. De virksomheder, som er dygtigst til at udnytte energien effektivt, mindsker omkostningerne og bliver dermed mere konkurrencedygtige, siger Troels Ranis.