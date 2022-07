EU-landene er enige om at reducere gasforbruget

Hvis der opstår mangel på gas, kan det betyde, at virksomheder må stoppe produktionen, hvilket både vil føre til økonomiske tab og tab af arbejdspladser. For almindelige borgere vil det kunne betyde, at man ikke kan varme sit hjem op som normalt.

På vej ind til mødet for EU-landenes energiministre tirsdag i Bruxelles fastslog EU-kommissær for energi Kadri Simson, at hun forventede ”meningsfulde” reduktioner i gasforbruget. Hun understregede samtidig, at EU-landene lige nu har overskydende gas og dermed fortsat er i gang med at fylde lagrene.

Aftalen kommer, kort efter at Rusland har taget endnu et skridt i retning af at begrænse gasleverancerne til EU.

Mandag aften meddelte det russiske selskab Gazprom, at man vil reducere levering af gas via rørledningen Nord Stream 1 til 20 procent af kapaciteten. I forvejen var leverancen dalet til 40 procent.