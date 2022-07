Italiensk anklager: Danskere var ikke påvirket under påsejling

En dansk far og søn, der førte en motorbåd, som lørdag aften sejlede ind i en italiensk sejlbåd ud for byen Argentario i Toscana, var ikke påvirkede af alkohol under ulykken.

Det fortæller den lokale anklagemyndighed ifølge mediet Il Messaggero. Det var far og søn, der sad ved roret, da ulykken skete.

- Vi skal gøre opmærksom på, at de mistænkte skal betragtes som uskyldige indtil det modsatte er bevist, og der er faldet en uigenkaldelig dom, skriver anklagemyndigheden.